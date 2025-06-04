Ünlüler dünyasının en zengin kadınları

Haber Merkezi

Amerikan rüyasını gerçeğe dönüştüren kadınlar, bu yıl da servetleriyle dikkat çekiyor.

Moda, medya, teknoloji ve kozmetik gibi farklı alanlarda kendi işini kurarak zenginleşen kadınlar, yalnızca finansal başarılarıyla değil, ilham veren hayat hikâyeleriyle de öne çıkıyor.

EN ZENGİN KADINLAR

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla “kendi servetini yapan Amerika’nın en zengin kadınları” listesini yayınladı.

Listede, girişimleriyle milyar dolarlık markalara imza atan birçok ünlü isim yer aldı.

KYLİE JENNER

Kylie Cosmetics'in kurucusu olan Kylie Jenner, 670 milyon dolar ile listede yer almayı başardı.

SELENA GOMEZ

Şarkıcı, oyuncu ve girişimci Selena Gomez, bu yıl Forbes'un listesine ilk kez girdi. Rare Beauty adında bir güzellik markası olan Gomez'in toplam serveti 700 milyon dolar.

Gomez aynı zaman oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine devam ediyor.

BEYONCE

Nisan ayında Cowboy Carter turnesine çıkan şarkıcı 780 milyon dolarlık servetiyle listede 6. sırada.





MADONNA

40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan ve yeni şarkı çalışmalarına devam eden pop müziğin ikonik ismi 850 milyon dolar ile 5. sırada

RİHANNA

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, listenin vazgeçilmez isimlerinden. SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna'nın serveti 1 milyar dolar.

TAYLOR SWİFT

Eras turnesiyle 54 şehirde 149 konser veren Taylor Swift'in toplam serveti ise 1,6 milyar dolar.

KİM KARDASHİAN

Realite şov yıldızı Kim Kardashian 1,7 milyar dolar ile ikinci sırada. Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen yıldızı yer aldığı dizi projeleri ve giyim markası SKIMS ile servetine servet kattı.