UNRWA, Gazze'deki sağlık merkezlerine ilişkin son durumu paylaştı

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor..

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine ilişkin son durumu paylaştı.

Lazzarini, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE HER İKİSİNİN DE KAYBEDİLMESİNİN YASINI TUTUYORUZ"

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki sağlık durumuna dikkati çekti.

Gazze'deki sağlık merkezlerinin defalarca saldırıya uğradığını vurgulayan Lazzarini, "Dünya Sağlık Günü'nde sağlık ve şifayı kutlamamız gerekirken, Gazze Şeridi'nde her ikisinin de kaybedilmesinin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

TEMEL TIBBİ VE SAĞLIK MALZEMELERİ TÜKENİYOR

Gazze'deki sağlık çalışanlarının İsrail saldırılarında öldürüldüğünü veya yaralandığını kaydeden Lazzarini, bölgede temel tıbbi ve sağlık malzemelerinin de tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.