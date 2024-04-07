UNRWA'da Gazze açıklaması: İnsanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelime anlatamaz Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Savaşın 6 ay önce başlamasından bu yana Gazze'deki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelime anlatamaz” dedi.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 6 ay geride kalırken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelime anlatamaz"

“Savaşın 6 ay önce başlamasından bu yana Gazze'deki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelime anlatamaz” ifadelerini kullanan Lazzarini, Gazze savaşının öldürülen çocuk, yardım görevlisi, gazeteci ve sağlık ekibi sayısına göre tüm savaşları geçtiğini aktardı.

"Kullanılan teknolojiler sayesinde savaş daha kötü hale geldi"

İsrail’in uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak hastanelere ve BM binalarına yönelik benzeri görülmemiş saldırılarını eleştiren Lazzarini, “Bu savaş, insanlara toplu halde zarar vermek için kötüye kullanılan teknolojiler sayesinde çok daha kötü bir hale geldi” dedi.

Lazzarini, İsrail’in uyguladığı kuşatma nedeniyle ortaya çıkan kıtlığın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunan Lazzarini, İsrail'in daha fazla kara geçişi açması ve UNRWA üzerindeki tüm kısıtlamaları daha fazla gecikmeden kaldırması gerektiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)