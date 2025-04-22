UNRWA'dan Gazze yorumu: Umutsuzluğun diyarı haline geldi

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamala yaptı.

Açıklamaya göre, Genel Komiser Lazzarini, "Boş kınama sözlerinin, kuşatmayı kaldırmak, ateşkesi yeniden sağlamak ve insanlıktan geriye ne kaldıysa kurtarmak için eyleme dönüşmesi ne kadar sürecek?" ifadelerini kullandı.

"GAZZE UMUTSUZLUĞUN DİYARI HALİNE GELDİ"

Açlığın giderek derinleştiğini ve bunun kasıtlı bir şekilde yapıldığını kaydeden Lazzarini, "Gazze umutsuzluğun diyarı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA Genel Komiseri, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan iki milyon insanın toplu cezalandırmaya maruz kaldığını anlatan Lazzarini, yaralılar, hastalar ve yaşlıların tıbbi malzeme ve bakımdan mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

"İNSANİ YARDIM, PAZARLIK KOZU VE SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANILIYOR"

İnsani yardım kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere yardımları ulaştırmaya hazır bir şekilde beklediğine işaret eden Lazzarini, bunlara yaklaşık 3 bin UNRWA yardım tırlarının da dahil olduğunu aktardı.

Genel Komiser Lazzarini, şöyle devam etti:

İnsani yardım, pazarlık kozu ve savaş silahı olarak kullanılıyor. Kuşatma kaldırılmalı, insani yardım akışı sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı, ateşkes yeniden sağlanmalı.

⁠İSRAİL ORDUSU 18 MART'TA ATEŞKESİ BOZDU

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

"SOYKIRIMI YENİDEN BAŞLATTI"

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.