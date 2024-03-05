Ürdün: Gazze'nin kuzeyine insani yardım indirdik 'Dost ve kardeş' ülkelerle birlikte Filistinlilere yardımlar ulaştırıldığı açıklandı. Yardım operasyonuna katılan ülkeler belli oldu.

AA

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bekleyen Filistinliler için havadan insani yardım indirdi.

Açıklamada, yardım operasyonunun "dost ve kardeş" ülkelerle gerçekleştirildiği bildirildi.

Gıda ve insani yardım indirildi

Ortak bir şekilde 8 uçakla gıda ve insani yardım indirildiği ifade edilen açıklamada; Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 3 adet C-130 tipi uçağının yanı sıra 3 ABD, 1 Mısır ve 1 Fransız uçağıyla yardım ulaştırıldığı belirtildi.

En büyük yardım operasyonu

"Bunun, şu ana kadar yapılan en büyük yardım operasyonu" olduğu ifade edilerek yardımların, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli noktalara indirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı tarihten bu yana 15'i dost ülkelerle iş birliği içinde toplam 28 hava yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

Karadan yardım girişlerine engel

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor.

Bu nedenle Ürdün'ün yanı sıra Mısır ve bazı ülkeler de Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)