Kraliçe Elizabeth'ten bahseden Kral Abdullah'ın eşi, "Hepimizin Kraliçesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine Ürdün'den en üst düzeyde katılım sağlandı.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve eşi Kraliçe Rania, başkent Londra'ya gitti.

Kraliçe Rania, ziyareti sırasında itv'ye verdiği demeçte, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiliz Kraliçe ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Hepimizin Kraliçesi olduğunu düşünüyorum"

"O, her zaman yol gösterici kılavuz oldu." diyen Ürdün Kraliçesi, şöyle devam etti:

"Ona hayranlık duydum. Benim için dünyanın Kraliçesi'dir. İngiltere'nin Kraliçesi olabilir ama sembolik olarak hepimizin Kraliçesi olduğunu düşünüyorum."

Ürdün Kraliçesi Rania: Elizabeth, tüm dünyanın Kraliçesi'ydi ViDEO





"Kederle mücadelenin ne kadar zor olduğunu biliyorum"

İngiltere Kralı Charles'ın ve diğer Kraliyet üyelerinin acısını paylaştığını anlatan Kraliçe Rania, "Kayıpla ve onun getirdiği kederle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum." diye ekledi.

Ürdün'de 7 günlük yas

Öte yandan Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkesinde 7 günlük yas ilan etmişti.

Annesi İngiliz olan Kral Abdullah'ın, İngiltere ile önemli bağları bulunuyor.