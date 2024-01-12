Ürdün ve Umman'dan İsrail'e uyarı: Bölge daha büyük çatışmalara sürükleniyor İsrail'in yeni cepheler açma peşinde koşarak Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmaya çalıştığına dikkat çekildi. Uluslararası topluma çağrı yapılarak, "Yol ayrımındasınız, seçim yapın" denildi.

ensonhaber.com

Bölge ülkeleri, İsrail'i Gazze'de yol açtığı yıkım ve daha geniş ölçekte çatışmaları tırmandırması nedeniyle uyardı.

Açıklama, Ürdün ve Umman'dan geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, tüm bölgeyi daha büyük bir çatışmaya doğru sürükleyen İsrail'in kontrol altına alınması gerektiği uyarısında bulundu.

İsrail yeni cepheler açmaya çalışıyor

Safadi, Tel Aviv'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyerini sürdürmek ve İsrail hükümetindeki radikal bakanların ırkçı gündemini gerçekleştirmek için yeni cepheler açmaya ve Batı'yı bu cephelere çekmeye çalıştığını belirtti.

Uluslararası toplum yol ayrımında

Ürdünlü bakan, uluslararası toplumun bir yol ayrımında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Savaşı durdurmak için çaba harcamak ya da İsrail başbakanı ile hükümetindeki radikalizm, nefret ve ırkçılık bakanlarının bölgeyi çatışmaya sürüklemesine izin vermek arasında seçim yapılması gerekiyor.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı, Filistin halkına karşı savaş suçları işlemeye devam etmesi ve uluslararası hukuku cezasız bir şekilde ihlal etmesi, bölgede tanık olunan artan gerilimlerin sorumlusudur.

Çatışma genişliyor

Bir açıklama da Umman'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik saldırısının bir sonucu olarak bölgedeki çatışmanın genişlediği konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, "İsrail hesap vermeden acımasız savaşına devam ederken, müttefiklerimizin askeri müdahaleye başvurmasını kınıyoruz." denildi.

"Büyük endişeyle izliyoruz"

Ayrıca, ABD ile İngiltere'nin Yemen'deki çeşitli noktaları bombalamasıyla ilgili gelişmelerin “büyük endişeyle” takip edildiği kaydedildi.