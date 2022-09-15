Ürdün'de bebek, 30 saat sonra enkazdan sağ çıktı

Kurtarma ekipleri, saatler süren arama çalışmalarının ardından 5 aylık bebeğin canlı olduğunu tespit etti. Bebeğin, yıkılan binadan kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir bina çöktü.

Çökme sonucu enkaz altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Saatler sonra gelen mucize

Zamana karşı mücadele veren ekipler, 30 saatlik çalışmanın sonunda 5 aylık bebeği yıkıntıların arasından canlı çıkardı.

Ekiplerin, bebeği kurtardığı anlar kameraya yansırken, endişeli anne yaşadıklarını anlattı.

Bebeğin annesi: Nasıl hissettiğimi anlatamam

"Nasıl hissettiğimi anlatamam, çok kötüydü." diyen anne, "Allah bize yardım etti ve enkazından altından çıktı." dedi.

El Cezire'nin aktardığına göre, bebeğin güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ürdün'de 5 aylık bebek, enkazdan sağ kurtarıldı ViDEO