Ursula von der Leyen: Avrupa'ya yasal göç için fırsatlar sunmalıyız AB'nin üst düzey yetkililerinden Leyen, "Kaçakçılar yüzlerce, binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor. Bu iğrenç işi durdurmalıyız" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB), kıtaya düzensiz göç akınını durdurmanın yollarını arıyor.

Bu konuda bir öneri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ortaya atıldı.

Leyen, Afrika'da düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi ve kaçakçılığa karşı yasal yollar sunma ihtiyacından bahsetti.

"Afrika ve Avrupa'nın kader ve çıkarları örtüşüyor"

Von der Leyen, "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli zirvede yaptığı konuşmada, Afrika ve Avrupa'nın kader ve çıkarlarının örtüştüğünü ifade ederek, temiz enerji, iklim kriziyle mücadele, gençlerin eğitimi ve bölgedeki göç krizine yönelik işbirliğinin önemine değindi.

Üç temel işbirliği alanının altını çizen von der Leyen, bunlardan ilkinin temiz enerjiye ilişkin küresel yatırımların yalnızca yüzde 2'sinin ulaştığı Afrika'da söz konusu yatırımları artırmak için altyapı eksikliğini gidermek olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, ikinci işbirliği alanının temiz enerji alanında gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları olduğunu, son olarak ise bölgedeki göç ve insan kaçakçılığı konusunda işbirliğinin geliştirileceğini anlattı.

"Avrupa'ya yasal yollardan gelmek için daha fazla fırsat sunmalıyız"

"İnsan hayatı üzerinden ticaret yapan kaçakçılarla" mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen von der Leyen, şu açıklamayı yaptı:

Kaçakçılar yüzlerce, binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor. Genç erkekleri kamyonların arkasına doldurup çölden geçiriyorlar. Yol boyunca genç kadınları istismar ediyorlar ve insanları açık denizler için yapılmamış teknelere bindiriyorlar.



Bu iğrenç işi durdurmalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu da güçlerimizi birleştirerek suçluların üzerine gitmek ve ölümcül kaçakçılık rotalarına yasal alternatifler oluşturmaktır. Avrupa'ya yasal yollardan gelmek için daha fazla fırsat sunmalıyız.

Von der Leyen, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü için işbirliği yapıldığını belirterek, sınır geçişlerinde kaçakçıların değil yasaların söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

"Çözümleri işbirliği ruhu temelinde birlikte inşa edebiliriz"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 salgınının ülkeler üzerindeki etkileri, yapay zekanın neden olduğu tehditler ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalara işaret ederek, bunların "ortak çaba gerektiren 3 büyük kriz" olduğunu dile getirdi.

Michel, söz konusu krizlerin çözümünde uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemine işaret ederek şöyle dedi:

Aynı görüşü paylaşmasak bile farklı görüşlerin dillendirildiği konuşmaları karşılıklı olarak dinlemeliyiz. Çözümleri işbirliği ruhu temelinde birlikte inşa edebiliriz.

İtalya'nın Afrika planına destek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Afrika'ya yönelik kalkınma projelerinin tamamı için duyurulan "Mattei Planı"na desteğini bildiren Michel, Afrika ve AB'nin ortak önceliklerinin emniyet, güvenlik ve barışa odaklanma, Afrika'nın ekonomisini geliştirme ve düzensiz göçle mücadele olduğunu vurguladı.

"Afrika'nın refah düzeyi yükseldikçe, Avrupa'nınki de yükselecek"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise Afrika'nın gelişmesinin Avrupa ve tüm dünyanın yararına olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Afrika'nın refah düzeyi yükseldikçe, Avrupa'nınki de yükselecek ve birlikte ilerleyebildiğimiz takdirde dünyanın refah seviyesi artacaktır.

Eşitler ortaklığı vurgusu

Avrupa ile Afrika arasındaki işbirliğinin "eşitler ortaklığı" üzerinde kurulması gerektiğini dile getiren Metsola, bölgede barış ve güvenlik tesis edildiğinde Afrika'da iş, ticaret ve yatırımı geliştirme, istihdamı artırma ve sürdürülebilir ekonomi yaratma potansiyeli olduğunu kaydetti.

Metsola, dünyanın en hızlı büyüyen 20 ekonomisinden 12'sinin Afrika'da bulunduğuna dikkati çekerek, kıtanın "yaşlanan bir dünyada genç potansiyelin merkezi" olduğunu vurguladı.

Afrika'nın ekonomik güç merkezi potansiyeli

Afrika'nın bir sonraki küresel ekonomik güç merkezi olma potansiyelinin altını çizen Metsola, kıtanın yenilenebilir ve yeşil enerjide önemli tedarikçilerden biri haline gelebileceğini ve Avrupa'nın enerji arzı sorununu çözebileceğini belirtti.

"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli ilk kez düzenlenen uluslararası zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşları, AB, Afrika Birliği (AfB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi katılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)