Ursula von der Leyen: Gaz ithalatına çok bağımlıyız

AB Komisyonu Başkanı Leyen, enerji konusunda alternatif yollara sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Leyen, gaz ithalatına olan bağımlılıklarının kendilerini zayıflattığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ardından arayış içine girdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal doğalgaza aşırı bağımlı olduklarını ve bunun zafiyete dönüştüğünü belirterek, AB'nin, gaz tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması gerektiğini kaydetti.

AB'NİN GÜNDEMİ GAZ İTHALATINA BAĞIMLILIK

Von der Leyen, sosyal medya hesabından enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Enerji fiyatlarındaki artışın bütün dünyayı etkilediğini belirten von der Leyen, "Bu konuda AB'nin özel bir durumu var. Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız. Bu bizi zayıf hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

"TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRMALIYIZ"

Von der Leyen, AB'nin, gaz tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların bu konuya hızlı müdahale edilmesini beklediğini ifade eden von der Leyen, önceliklerinin yoksul ailelere ve işletmelere yardım sağlamak olduğunu vurguladı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ KARŞISINDA ÖNERİLER SUNDU

Von der Leyen, AB kuralları uyarınca üye ülkelerin enerji fiyatlarındaki artış karşısında kamu yardımı verebileceklerini, tüketicilere yönelik hedefli destekler ve enerji vergilerinde kesinti gibi tedbirleri hızla hayata geçirebileceklerini kaydetti.

"YENİ GAZ TEDARİKÇİLERİ İLE TEMASA GEÇECEĞİZ"

AB Komisyonu'nun enerji piyasalarında spekülasyonu bitirmek için harekete geçeceğine işaret eden von der Leyen, elektrik piyasasının işleyişini değerlendireceklerini ve yeni gaz tedarikçileri ile temasa geçeceklerini bildirdi.

Von der Leyen, stratejik gaz rezervi oluşturma ve ortak gaz alım ihtimalini de değerlendirdiklerini, yenilenebilir yatırımları hızlandırdıklarını belirtti.

AVRUPA'DA FİYATLARDA ARTIŞ

Son dönemde küresel düzeyde ekonomik toparlanmanın başlaması, dünya genelinde doğalgaz talebini artırdı ve gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükseldi.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı, son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde artış kaydetti.

ELEKTRİK FİYATLARINA YANSIDI

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin doğalgazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde elektrik üretiminin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını zorunlu olarak yükseltti.

Doğalgaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatları da hızla tırmandı.

"ARTIŞ DEVAM EDECEK" BEKLENTİSİ

Kış aylarının yaklaşmasıyla Avrupa ülkelerinde doğalgaz talebi ve elektrik fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler de artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

AB üyesi ülke liderleri, 21-22 Ekim'de Brüksel'de düzenleyecekleri AB Liderler Zirvesi'nde enerji fiyatlarındaki artışı da görüşecek.