Ursula von der Leyen: Ukrayna'da barışa ulaşılması Trump'ın da çıkarına

DHA

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderleri Zirvesi'nde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Leyen yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki barışın ABD'nin de çıkarına olduğunu söyledi.

"BARIŞA ULAŞILMASI TRUMP'IN DA ÇIKARINA"

Leyen "Ukrayna'da barışa güç yoluyla ulaşılması Trump'ın da çıkarına. Trump bunu başarmak istiyorsa, bu ancak AB ve üye ülkelerin desteğiyle mümkün olur. Çünkü ön koşulların karşılanması gerekir.

Örneğin, Ukrayna'nın 2025 yılına kadar ekonomik olarak hayatta kalmasını sağlayanlar bizdik. Şimdi Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapan ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri yetenekleri sağlayanlar biziz. Ukrayna'daki enerji sisteminin kış boyunca hayatta kalmasını sağlayan da biziz.

Enerji sistemine 1,8 gigavat enerji sağladık. Bu da kışı atlatmayı mümkün kıldı. Avrupa'nın desteğinin güç yoluyla barışa ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Bu herkesin çıkarınadır." ifadelerini kullandı.