Euro
9.415
0.32%
Dolar
7.9516
0.39%
Altın
443.79
0.45%
Borsa
1.405
-0.64%
Bitcoin
415.485
-7.15%
EXEN Coin
12.03
-5.05%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü

    Acil iniş esnasında düşen askeri helikopterdeki 3 kişi yaralanırken, 300 doz Pfizer aşısı da ziyan oldu.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü

    Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’ın doğusunda bulunan Rocha kentinde, koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü.

    Uruguay Savunma Bakanlığı, Bell 212 tipi helikopterin acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü açıkladı.

    3 YARALI

    Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.

    300 DOZ PFIZER AŞISI TAŞIYORDU

    Helikopterde, 80 yaş üzeri kişilere uygulanmak üzere başkent Montevideo'dan Rocha'ya gönderilen yaklaşık 300 doz Pfizer aşısının bulunduğu belirtildi. Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangında, aşıların tamamının ziyan olduğu öğrenildi.

    Öte yandan Uruguaylı sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ülkede şu ana kadar 414 bin 926 kişiye aşı yapıldı. Böylece nüfusun yüzde 11.83’lük kısmı korona virüse karşı aşılanmış oldu. Salgının başlangıcından bu yana Uruguay’da 87 bin 812 vaka tespit edilirken, 843 kişi hayatını kaybetti.

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü #1

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü #2

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü #3

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü #4

    Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir