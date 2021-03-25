Uruguay’da korona aşısı taşıyan helikopter düştü

Acil iniş esnasında düşen askeri helikopterdeki 3 kişi yaralanırken, 300 doz Pfizer aşısı da ziyan oldu.

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’ın doğusunda bulunan Rocha kentinde, koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü.

Uruguay Savunma Bakanlığı, Bell 212 tipi helikopterin acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü açıkladı.

3 YARALI

Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.

300 DOZ PFIZER AŞISI TAŞIYORDU

Helikopterde, 80 yaş üzeri kişilere uygulanmak üzere başkent Montevideo'dan Rocha'ya gönderilen yaklaşık 300 doz Pfizer aşısının bulunduğu belirtildi. Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangında, aşıların tamamının ziyan olduğu öğrenildi.

Öte yandan Uruguaylı sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ülkede şu ana kadar 414 bin 926 kişiye aşı yapıldı. Böylece nüfusun yüzde 11.83’lük kısmı korona virüse karşı aşılanmış oldu. Salgının başlangıcından bu yana Uruguay’da 87 bin 812 vaka tespit edilirken, 843 kişi hayatını kaybetti.