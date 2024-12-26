Uzayda mahsur kalan astronotlar Noel'i kutladı

Haber Merkezi

NASA tarafından haziran ayında 8 günlük bir görev için uzaya gönderilen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner kapsülündeki sorunlar nedeniyle uzayda mahsur kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde NASA, astronotların uzaydan dönüş sürecinin iki ay daha uzayacağını açıkladı.

Dönüşleri merak konusu olan astronotlar, uzay mekiğinde Noel kutladı.

Astronot Williams sosyal medyasından yayınladığı bir videoda, mekikte kutlamalarından bir video paylaştıç.

UZAYDA NOEL KUTLAMASI

Williams, “Burada harika bir zaman, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tüm 'ailemizle' birlikte geçireceğiz” dedi. “Burada yedi kişiyiz ve bu yüzden birlikte eğleneceğiz. Noel'le ilgili sevdiğim en iyi şeylerden biri hazırlık ve hazırlanma, beklenti, herkesin bir araya gelip bir şeyler hazırlaması ve tatil için hazır olması” diye konuştu.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

8 gün kalmaları gereken görevin 9 aya çıkmasına rağmen Noel'e bile hazırlıklı olana astronotların uzayda olmadığı iddia edildi.

Noel eşyaları ve süslerini nereden buldukları açıklanmayan astronotlar hakkında sosyal medyada "film stüdyosunda" olduklarına dair spekülasyonlar ortaya atıldı.

NASA YALANLADI

NASA "Uluslararası Uzay İstasyonu'na her yıl birkaç kez malzeme takviyesi yapılıyor." dedi.

Mürettebat için özel hediyelerin Kasım ayı sonlarında 3 tonluk SpaceX teslimatıyla gönderildiğini söyledi.

Gıda teslimatında jambon, hindi, patates, sebze ve hatta turta ve kurabiyeler yer aldı. Astronotlar için şapkalar ve Noel ağacı da dahil olmak üzere birkaç yılbaşı eşyası gönderdi.