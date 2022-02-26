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    Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

    Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 12:13
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    Van'a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

    Van’a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor.

    2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi.

    ESNAFA CAN SUYU OLUYOR

    Özellikle eğlence ve alışveriş için kente gelen İranlılar esnafa da can suyu oluyor.

    İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.

    Van a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi #1

    Van a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi #2

    Van a 1,5 ayda 50 bin İranlı turist geldi #3


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