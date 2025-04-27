Vatikan yayınladı: Papa Francis'in mezarından ilk fotoğraflar

Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis'e veda edildi...
Bir süredir solunum yolu rahatsızlıklarıyla mücadele eden Papa Francis, 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.
Şubat ayından beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, zatürre teşhisiyle 38 gün hastanede tedavi görmüştü.
88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için 26 Nisan’da, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.
Ziyaretçiler, Papa Francis’in kabrine gelerek dua etti.
MEZARINDAN İLK FOTOĞRAFLAR
Papa Francis'in mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.
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