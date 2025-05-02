Vatikan'da papanın seçilip seçilmediği bacadan çıkan dumanla öğrenilecek

Haber Merkezi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni Papa'nın seçim süreci başlıyor.

Francis'in halefinin seçileceği toplantı öncesinde Sistine Şapeli'nin çatısına baca monte etmek için çalışmalar da başladı.

DENEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çarşamba günü başlayacak toplantıda 133 kardinal oy kullanacak ve kullanılan her oy bu baca aracılığyla yakılacak.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Vatikan itfaiye teşkilatının cuma günü bacada deneme çalışmaları yapması bekleniyor.

GÜNDE DÖRT OYLAMA YAPILABİLECEK

Kardinaller, bir aday üçte iki çoğunluğu elde edene kadar günde en fazla dört kez oy kullanacak; sabah iki kez ve öğleden sonra iki kez.

Yeni Papa'nın seçilebilmesi için en az 89 kardinalin desteğine ihtiyacı olacak.

BACA SEÇİM İÇİN NEDEN GEREKLİ?

Eski bir gelenek gereği kardinaller, oylama turunun sonuçlanıp sonuçlanmadığını dünyaya bildirmek için bacadan çıkan dumanı kullanıyor.

Oylama kesin sonuç vermezse bacadan çıkan duman siyah olacak.

Papa seçilirse duman beyaz olacak ve Vatikan'ın çanları çalacak.

SİSTİNE ŞAPELİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Konklav başladıktan sonra kalabalıklar, bacadan çıkan dumanın rengini yakından izlemek için Aziz Petrus Meydanı'nda toplanacak.

Sistine Şapeli, şu anda dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin lideri ve 267. Papa'nın seçileceği gizli bir mekana dönüştürülüyor.

Kardinallerin toplanacağı 12 ahşap masa, şapelin içerisine yerleştirildi.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK?

7 Mayıs’tan itibaren kardinaller, Sistine Şapeli'nde yapılacak Konklav'da bir araya gelecek.

Yeni papa seçilene kadar sürecek olan bu toplantılar sırasında çeşitli oylama turları gerçekleştirilecek.

Oylamaların sonucuna göre Sistine Şapeli’nin çatısına yerleştirilen bacadan siyah ya da beyaz duman yükselecek.

Siyah duman, henüz uzlaşma sağlanamadığını, beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini simgeleyecek.