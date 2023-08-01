Vegan sosyal medya fenomeni açlıktan öldü Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni 39 yaşındaki Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan hayatını kaybetti.

AA

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Rusya vatandaşı 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova'nın yakınları tarafından yapılan açıklamada Samsonova'nın 21 Temmuz'da açlıktan yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sosyal medya mecralarında vegan beslenmeyi teşvik ederek milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"Tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı"

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı" ifadesini kullandı.

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü kolera benzeri bir enfeksiyonla ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır tamamen çiğ vegan bir diyet uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

Samsonova'nın bir diğer arkadaşı ise kendisinin son 7 yıl boyunca yalnızca bölgede yetişen jackfruit ve durian meyveleriyle beslendiğini iddia etti.