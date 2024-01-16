Venedik'e günübirlik gelen turistlerden ücret alınmasına yönelik portal açıldı İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilmek amacıyla şehre günübirlik ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti alınmasını sağlayacak portal hizmete girdi, bugünden itibaren rezervasyon yapılabilecek.

AA & Ensonhaber

Venedik Belediye Meclisi, Eylül 2023'te turist yoğunluğunu kontrol etmek amacıyla günübirlik ziyaretçilerden alınacak giriş ücretini belirleyen kararı aldı.

Bugün İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'e günübirlik ziyaret için gelen turistlerden alınacak 5 euroluk giriş ücretini önceden ödeyebilecekleri ve özellikle tatil günleri gibi yoğun zamanlarda rezervasyon yapmalarını sağlayacak dijital bir internet portalı devreye girdi.

Yoğun günlerde turistlerden 5 euro giriş ücreti alınacak

Böylece, kente bu yıl bahar ve yaz döneminde günübirlik gelmeyi planlayan turistlerin, ziyaretleri belediyenin "yoğun gün" olarak belirlediği 29 farklı günden birine denk geliyorsa, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden 5 euroluk giriş ücretini ödeyerek rezervasyon yapması gerekecek. Turistler, bugünden itibaren rezervasyon yapabilecek.

Giriş ücreti ödemediği tespit edilenlere 300 euroya kadar ceza

Bu işlem karşılığında günübirlik ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek. Giriş ücretini ödemeyenler, yerel yetkililerin kontrollerinde tespit edilmeleri halinde giriş ücretine ek olarak 50 ile 300 euro arasında bir idari para cezası ödemek durumunda kalacak.

Giriş ücretinden muaf olanlar

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Giriş ücreti uygulaması Nisan ayında başlayacak

Belediye Meclisi'nin kararıyla, giriş ücreti, bu yıl yoğun geçmesi beklenen ve bazı tatil günlerini de kapsayan 29 ayrı günde denenecek. Bu kapsamda, giriş ücreti uygulaması ilk olarak 25-30 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

Giriş ücreti uygulamasının amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtiliyor.

Giriş ücreti uygulamasına eleştiriler

Venedik Belediye Meclisi'nin Eylül 2023'te aldığı giriş ücreti uygulaması kararını destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da "oyun parkı gibi bir şeye" dönüştüreceği tepkisini dile getiriyor.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.