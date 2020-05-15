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    Venedik'te kimyasal fabrikada patlama

    Kimyasal tesiste meydana şiddetli patlamada, dev alevler fabrikayı kapladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 15:45
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    Venedik'te kimyasal fabrikada patlama

    İtalya'da bir kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.

    Olay, Venedik kentindeki endüstriyel bölgede yaşandı.

    Şiddetli patlamaların etkisiyle yükselen siyah duman, kilometrelerce öteden görüldü.

    FABRİKA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA

    Ülke basınında çıkan haberlerde, tesislerde çalışan bir işçinin yaralandığı bildirildi.

    İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak üzere bölgeye sevk edildi.

    Venedik'te kimyasal fabrikada patlama VİDEO

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