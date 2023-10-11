Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilir Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, "İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesi sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilecek kişi Erdoğan olabilir" dedi.

İHA

İsrail'e Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından başlatılan saldırıların ardından çatışmalar şiddetli bir hal aldı.

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye sivil gözetmeksizin adeta bomba yağdırıyor.



ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, bölgede şiddetini sürdürüyor.



Dünyadan da yaşananlara tepkiler geliyor.

"Erdoğan'ın adil barışın başlatılmasını sağlayabileceğine inanıyorum”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı televizyon programında İsrail-Hamas çatışması hakkında konuştu.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tamamen katılıyorum. Son derece aklı başında ifadeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam bir barışın olması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesi sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilecek kişi Erdoğan olabilir" ifadelerini kullandı.

"İsrail soykırım yapıyor"

Devlet Başkanı Maduro, İsrail güçlerinin Filistinli ailelerin ve sivillerin yaşadığı binaları hedef almasını kınadı. Maduro, İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere karşı "soykırım" yapmakla suçladı.

Filistin halkının her gün ayrım gözetmeksizin bombalandığını, öldürüldüğünü, hapse atıldığını belirten Maduro, Filistin'e yönelik katliamlara sessiz kalan uluslararası medyayı da eleştirdi.

"Şu anda olup bitenler, BM anlaşmasının kalıcı olarak ihlal edilmesinin sonucudur"

"Birleşmiş Milletler 1967'de Filistin devleti ve İsrail devleti olmak üzere iki devletin kurulmasına yönelik bağlayıcı karar yayınladı. Ayrıca Doğu Kudüs'ün Filistin’in başkenti olmasına karar verildi" diyen Maduro, "O tarihten bu yana BM'nin bu kararı bağlayıcı oldu ancak İsrail’de başa gelen tüm hükümetler bu kararı sürekli çiğnedi. Şu anda olup bitenler, BM anlaşmasının kalıcı olarak ihlal edilmesinin sonucudur" şeklinde konuştu.

Dünya genelindeki Hıristiyanları, Müslümanları ve Yahudileri ateşkes için BM'ye çağrı yapmaya davet eden Maduro, "Filistin halkının bağımsızlık, toprak ve barışa ilişkin tarihi haklarını yeniden tesis etmek için barış müzakerelerinin derhal başlatılmasını talep edelim" dedi.

"Adil bir barış aramalıyız"

Maduro, Venezuela'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diplomatik yollarla barış arayışına desteğini de dile getirdi.

Maduro, "Adil bir barış aramalıyız. Bu barışı diyalog yoluyla, BM'nin kararlarına ve Filistin halkının haklarına saygı duyarak aramalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)