Venezuela hükümetinden 99 mahkuma af kararı

Venezuela hükümeti, geçtiğimiz yıl düzenlenen seçimlerin ardından gerçekleştirilen protestolarda tutuklanan 99 mahkum için af ilan etti.

"DEVLETİN BARIŞ, DİYALOG VE ADALETE OLAN BAĞLILIĞININ BİR GÖSTERGESİ"

Venezeula Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet ve adalet sistemi, her vakayı ayrı ayrı incelemeye ve hukuka uygun şekilde değerlendirmeye karar vermiştir. 99 vatandaşın serbest bırakılması, devletin barış, diyalog ve adalete olan bağlılığının bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Venezuela ile ABD arasındaki siyasi ve askeri gerginliğe de değinilerek, hükümetin "emperyalist kuşatma ve çok taraflı saldırganlık" olarak tanımladığı durumlar karşısında bile "tüm tutuklulara saygı, hukuka uygunluk ve kapsamlı bakım temelinde muamele garantisi verdiği" aktarıldı.

"AÇIKLAMA VE SERBEST BIRAKILAN KİŞİLERİN SAYISI ARASINDA TUTARSIZLIK VAR"

Yerel sivil toplum kuruluşları ise serbest bırakılan kişilerin sayısı ile hükümetin açıklaması arasında bir tutarsızlık olduğunu öne sürdü. "Ceza Forumu" sivil toplum kuruluşu, henüz sadece 45 kişinin serbest bırakıldığını öne sürdü. Sivil toplum kuruluşları, ülkede hala en az 900 kişinin "siyasi tutuklu" statüsünde bulunduğunu iddia etti.

"BU YILKİ EN KAPSAMLI AF"

Yerel kaynaklar, söz konusu affı bu yıl gerçekleştirilen en kapsamlı af olarak değerlendiriyor. Venezuelalı muhalefet üyeleri, Ağustos ayında daha önce gözaltına alınan 13 siyasi aktivistin serbest bırakıldığını bildirmişti.

TEMMUZ 2024 SEÇİMLERİNDEN SONRA 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Venezuela'da Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından binlerce kişi başkent Caracas başta olmak üzere ülke genelinde sokakları doldurmuş, seçim sonuçlarını protesto etmişti.

Hükümet, şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.