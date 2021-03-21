Venezuela’da doğalgaz boru hattına terör saldırısı

Devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Yapılan açıklamalarda, patlamanın terör saldırısından kaynaklandığı belirtildi.

Venezuela'nın Monagas eyaletindeki El Tejero kentinde, devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA’ya ait bir tesisteki doğalgaz boru hattı patladı.

Patlamada can kaybı yaşanmazken, gökyüzüne yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı.

KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar patlama anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde, patlamayı gören vatandaşların paniğe kapıldığı görüldü.

TERÖR SALDIRISI DENİLDİ

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, olaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan El Palito, patlamanın bir terör saldırısı sonucu meydana geldiğini, PDVSA’ya ait operasyonları kesintiye uğratma amacıyla yapıldığını ifade etti.

“PETROL ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK SALDIRI”

Ayrıca meydana gelen patlamanın yaptırım, abluka, sabotaj ve tehditlere maruz bırakılan Venezuela’nın petrol endüstrisine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Bölgeye inceleme ekipleri sevk edildi.

Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama VİDEO



OCAK AYINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

PDVSA gaz boru hattında ocak ayında gerçekleşen patlamada da Devlet Başkanı Nicholas Maduro, patlamanın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.