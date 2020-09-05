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    Venezuela’da petrol sahasını sel suları bastı

    Venezuelle'da yaşanan selde, yerel bir petrol sahasını su basması sonucu su ile karışık petrol sokaklara doldu.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 16:31
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    Venezuela’da petrol sahasını sel suları bastı

    Venezuela’nın Zulia bölgesinde etkili olan sağanak sonucunda sel meydana geldi.

    Sel nedeniyle drenaj sistemlerinin arızalandığı ve birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

    Venezuela’da petrol sahasını sel suları bastı VİDEO

    PETROL SOKAKLARA AKTI

    Öte yandan, Simon Bolivar'da yerel bir petrol sahasını su bastığı ve su ile karışık petrolün sokaklara dolduğu bildirildi.

    Yerel medya, Cabimas ilçesinde petrol borularının sel nedeniyle hasar görmesiyle sokakları su ile karışık petrolün doldurduğunu duyurdu. İçeriye dolan petrol nedeniyle birçok ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

    Venezuela’da petrol sahasını sel suları bastı #1

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