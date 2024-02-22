Venezuela'da yasa dışı altın madeni çöktü: Onlarca ölü var Venezuela'da yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Brezilya sınırındaki altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınan Bolivar eyaletine bağlı Angostura kasabasında yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi.

Şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığını ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Bolivar Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.