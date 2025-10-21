Verilen trafik cezası, tüm AB ülkelerinde geçerli olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Parlamentosu, üç yıldır üzerinde çalışılan yeni ehliyet kurallarını içeren düzenlemeyi kabul etti. Paket, Avrupa genelinde trafik güvenliğini artırmayı ve cezaların tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmasını hedefliyor.

CİDDİ TRAFİK İHLALLERİNE ORTAK CEZA

Yeni düzenlemeye göre, aşırı hız, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, ölümlü kazalara karışma gibi ciddi ihlallerde verilen cezalar yalnızca suçun işlendiği ülkede değil, tüm Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak.

Böylece yurt dışında ehliyeti alınan bir sürücü, kendi ülkesinde de araç kullanamayacak.

Önceden, ehliyetin alındığı ülke bu kararı tanımayabiliyordu.

AB GENELİNDE ORTAK VERİ HAVUZU

Üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için yeni bir dijital veri sistemi oluşturulacak.

Bu sistemde, sürücülerin işlediği trafik ihlalleri, ceza puanları ve ehliyetin geçici veya kalıcı olarak alınmasına dair bilgiler yer alacak.

Yetkililer, sürücünün geçmiş ihlallerini AB genelinde görüntüleyebilecek.

DİJİTAL EHLİYET DÖNEMİ

Yeni düzenleme kapsamında ehliyetler dijital ortama taşınacak.

Sürücüler, ehliyetlerini cep telefonlarında dijital olarak taşıyabilecek.

Bu uygulamanın en geç 2030 yılına kadar tüm Avrupa’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ayrıca acemi sürücüler için en az iki yıllık deneme süresi getirilecek.

17 yaşından itibaren sürücüler, refakatçi eşliğinde pratik yapabilecek.

KAMYON VE OTOBÜS EHLİYETİNDE YAŞ SINIRI DÜŞÜYOR

Karayolu taşımacılığında yaşanan nitelikli sürücü açığını kapatmak amacıyla kamyon ehliyeti alma yaşı düşürüldü.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar artık 18 yaşında kamyon ehliyeti alabilecek.

Otobüs ehliyeti için de yaş sınırı 24’ten 21’e indirildi.

HEDEF: "SIFIR ÖLÜMLÜ" KAZALAR

AB, yeni düzenlemeyle trafik kazalarındaki ölüm oranlarını düşürmeyi hedefliyor.

2024 verilerine göre Avrupa’da 19 bin 800 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

İsveç ve Danimarka, en düşük ölüm oranlarına sahip ülkeler olurken Almanya, AB ortalamasının altında yer aldı.

DÜZENLEME 2025'TE YÜRÜRLÜKTE

Yeni ehliyet kuralları, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Üye ülkelerin, bu düzenlemeleri kendi ulusal mevzuatlarına uyarlamaları için 4 yıl süreleri bulunuyor.