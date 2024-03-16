Victor Orban: Özgür Macaristan için Brüksel'i ele geçirmeliyiz Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.

AA & Ensonhaber

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 15 Mart Macar Özgürlük Bayramı vesilesiyle halka seslendi ve yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili düşüncelerini ve Brüksel'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"Seçimler, Brüksel ile Macaristan'ın özgürlüğü arasında"

Orban, haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Brüksel ile Macaristan'ın özgürlüğü arasında bir tercih yapılacağını belirterek, Macar halkının özgürlüğüne ve egemenliğine bağlılığını vurguladı.

"Brükse'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok"

"Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak, Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." diyen Orban, köklü bir devlet olduklarını ve Avrupa Birliği'ndeki değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.

"Brüksel savaştan yana"

Orban, ülkesinin savaş değil barış istediğini, ancak "Brüksel'in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu" ileri sürdü.

"Yıl sonunda dünyada çoğunlukta olacağız"

Bu yılın bir dönüm noktası olacağını ifade eden Orban, "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız." görüşünü paylaştı.