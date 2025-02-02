Vietnam'da 81 yaşındaki adam tam 63 yıldır uyuyamıyor

Haber Merkezi

Vietnam'dan dünya kamuoyuna ilginç bir vaka yansıdı.

Vietnam’ın kırsal bölgelerinde yaşayan Thai Ngoc, tam 63 yıldır uyuyamıyor.

1962 yılında geçirdiği yüksek ateşli bir rahatsızlığın ardından başlayan bu durum, o günden beri hiç değişmedi.

Ne kısa süreli kestirmeler ne de bilinç kaybı yaşayan bayılmalar…

63 YILDIR UYUYAMIYOR

Ngoc’un gözleri bir an bile kapanmıyor.

The Sun'ın aktardığına göre Ngoc, defalarca doktora gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadığını söyledi.

Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramadığını belirten yaşlı adam, verilen ilaçların da hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi.

"GECELERİ AY IŞIĞINDA TARLAYA GİDİP ÇALIŞIYORUM"

Ngoc, başkalarının uyuduğunu görünce onlara imrendiğini söylüyor. "Ne tuhaf bir hastalık! Uyuyamamak dayanılmaz bir şey. Geceleri ay ışığında tarlaya gidip çalışıyorum. Ot ayıklıyor, toprağı sürüyorum. Çünkü hareketsiz oturmak bile benim için işkence gibi" dedi.

Ngoc, yorulmasına rağmen uyuyamamanın hayatını nasıl zorlaştırdığını da anlattı.