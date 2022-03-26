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    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı

    Vietnamlı 37 yaşındaki Ho Hoang Hung, koronavirüs nedeniyle 2 yıldır göremediği eşine ulaşmak için Tayland'dan Hindistan'a şişme bot ile gitmeye çalıştı. Tayland Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 05:04
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    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı

    Geçtiğimiz hafta Tayland’ın Phuket adasında yaşanan olayda, Bengal Denizi'nde kıyıdan yaklaşık 80 kilometre açıkta, 2,5 metrelik bir şişme botla tek başına ilerleyen bir kişiye sahil güvenlik birimleri müdahale etti.

    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı - Video

    EŞİNE KAVUŞABİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

    Edinilen bilgiye göre Vietnamlı 37 yaşındaki Ho Hoang Hung adlı şahıs, korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle Hindistan’da yaşayan ve 2 yıldır görüşemediği eşine ulaşmak için önce uçakla Vietnam'dan Tayland'a geldi.

    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı #1

    DENİZDE 18 GÜN GEÇİRDİ

    Daha sonra Phuket adasından Hindistan istikametine doğru yaklaşık 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıkan Hung, suda geçirdiği 18. günün ardından balıkçıların ihbarıyla Tayland Sahil Güvenliği tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı.

    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı #2

    SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

    Sahil Güvenliği tarafından Hung’un plastik botunda yapılan aramada, yalnızca küçük bir bavul kişisel eşya, 10 paket erişte ve bir miktar içme suyu bulunurken, herhangi bir GPS cihazı veya harita bulunmadı.

    Hung verdiği ilk ifadede ise, çalışmak için gittiğini fakat kısıtlamalar nedeniyle Hindistan’da kalan eşine ulaşmak için Vietnam ve Hindistan konsolosluklarına başvuru yaptığını, fakat sonuç alamadığını belirtti.

    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı #3

    Vietnamlı adam eşine ulaşmak için 2 bin kilometrelik yola çıktı #4

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