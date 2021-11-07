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- Vietnamlı komünist bakan, Nusret'te altın kaplamalı et yedi
Vietnamlı komünist bakan, Nusret'te altın kaplamalı et yedi
Nusret'in Londra'daki restoranına giden Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yerken görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 03:02
- Güncelleme : 07.11.2021 - 03:14
Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen görüntüleriyle ülkesinde gündem oldu.
19 BİN LİRALIK ALTIN KAPLAMALI ET
Güvenlik Bakanı To Lam’ın Nusret’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkesinde tepki çekti.
GÖRÜNTÜLER TİKTOK'TA SİLİNDİ
Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi.
Vietnamlı komünist bakan, Nusret'te altın kaplamalı et yedi - Video
VİETNAMLILAR ÖFKELİ
Halkın 150 dolar (Yaklaşık 1500 TL) kazandığı Vietnam'da bakanlık yapan Lam, abartılı yemek yediği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti.