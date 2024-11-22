Viktor Orban, Binyamin Netanyahu'yu resmen Macaristan'a davet etti

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in Gazze'deki sivil katliamların sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri çıkarmasının yankıları sürüyor.

Vicdan sahiplerini sevindiren bu emir, ABD başta olmak üzere bazı İsrail yandaşlarının tepkisine neden oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da onlardan biri...

DAVET EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Orban, Macaristan Devlet Radyosu’na güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

UCM’nin dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orban, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.

Orban, UCM’nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bugün Macaristan’a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim." dedi.

RESMİ DAVET GELDİ

Orban, vaadini gerçekleştirdi.

Macar başbakan, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu resmen Macaristan'a davet etti.