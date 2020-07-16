Viyana seçimlerinde Türklere büyük oyun

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki eyalet seçimlerinde, bölgede yaşayan azınlıkların oyunu devşirmeye çalışan siyasetçilerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana, ekim ayında gerçekleşecek eyalet seçimlerine hazırlanıyor.

Ülkede ırkçı partiler Türkler ve Müslümanlar üzerinden oy devşirmeye çalışırken, kendisini sözde Türklerin ve Müslümanların temsilcisi olarak lanse eden SÖZ Partisi de seçime girmek için kolları sıvadı.

SÖZ Paritsi kurucusu Hakan Gördü, matruşka gibi farklı kimliklerden oy toplama peşinde.

SÖZ Partisi adayı Martha Bissmann ise tecrübeli Bukalemun olarak yabancı kökenli secmen oylarının peşinde.

"BEN TÜRKİYECİ DEĞİLİM"

SÖZ Partisi, adeta bir “Truva Atı” görevi görmekte.

Hakan Gördü 15 Temmuz darbe girişimine karşı demokratik tavır koymaktan korkmuş ve AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) basın sözcülüğünden “ben Türkiyeci ve Erdoğancı değilim” diyerek 15 Temmuz’dan hemen sonra istifa etmişti.

Martha Bissmann ise SÖZ Partisinde aday olmadan önce “Liste Pilz” Partisinde vekildi.

Liste Pilz Partisi'nin Genelbaşkanı Peter Pilz, adını Türklere saldırarak ve fişleyerek duyurmuş bir siyasetçi.

MARTHA BİSSMANN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Tek gündemi Türkiye hükümetine yakın olan kurum ve kişileri hedefe koymak. Martha Bissmann geçtiğimiz yıl Avusturya’da ilkokullarda yürürlüğe konulmak istenen başörtüsü yasağını protesto etmek amacıyla mecliste başörtüsü takmış ve Avusturya’daki Türk toplumunun beğenisini kazanmaya çalışmıştı.

Bissmann'ın, çok geçmeden gerçek yüzü ortaya çıktı. Kendisinin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar pes dedirtecek cinsten.

Üstelik Bissmann’ın danışmanı, paylaştığı twitlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı katil olarak gösterdi.

Martha Bissmann, bir yandan Müslüman Türklerin oyuna gözünü dikti. Diğer yandan da sözde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden PKK’lı ve Viyanalıların oyuna göz kırpıyor.

Martha Bissmann’ın 1 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu paylaşım Avusturya’daki Türklerden tepki topladı.

Bissmann Twitter’da, "Erdoğan başta güzel işler yaptı. Sonrasında otokratlaştı (diktatörleşti). Kürtlere modern, demokratik, kendi özyönetimlerinde barış içinde bir yaşam diliyorum." paylaşımında bulundu.

DANIŞMANININ ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Bir başka skandal paylaşımı da Bissmann’ın danışmanı Moritz Machthuber yaptı.

Machthuber’in Facebook sayfasından yapmış olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deaş teröristi olarak sergileniyor ve Kürtleri öldürüyor iması yapılıyor.

PKK’lı ve Türkiye düşmanlarının oyları için, Türkiye’de Kürtler eziliyor diyerek ajitasyon, diğer tarafdan da Viyanalı marjinaller ve aşırı sağcılar için İslam, Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yapıyorlar.

Hakan Gördü ve Martha Bissman ikilisi eski ve montajlanmış videolar ile bir yandan Erdoğancı ve Türkiye sevdalısı gibi görünürken diğer yandan PKK’lılar için Türkiye Kürtlere baskı yapıyor, “Erdoğan diktatör” söylemlerini sürdürüyor.

TEK DERTLERİ OY ALMAK

Viyana’daki yabancı kökenlileri, Kürtleri, Türkleri, Müslüman ve diğer azınlıkları manipüle etmeye çalışarak kendilerine oy devşirme sevdasında bu iki siyasi figürün ortak noktası; ne pahasına olursa olsun oy almak.

Oy gelsin de nasıl ve nereden gelirse gelsin. Gerekirse Erdoğancı, gerekirse PKK’lı, gerekirse darbecileri bile destekleyebilecek ilkesiz bir siyasi figür durumundalar.

Ekim 2020’de gerçekleşecek Viyana seçimleri, ilginç olaylara sahne olacak gibi görünüyor.

Özellikle de Türk seçmeninin tercihi belirleyici olacağı seçimin, daha hangi entrikalara gebe olduğunu zaman gösterecek.