- Haberler
- Dünya Haberleri
- Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
- DHA
- 22.12.2020 - 07:52
- Güncelleme : 22.12.2020 - 09:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buz pistinde hünerlerini sergiledi.
Yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştiren Putin, uzun süre ter döktü.
Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı.
ESKİ OYUNCU DA YANLARINDAYDI
Putin’e, Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.