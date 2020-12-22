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    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 09:24
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    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buz pistinde hünerlerini sergiledi.

    Yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştiren Putin, uzun süre ter döktü.

    Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı.

    ESKİ OYUNCU DA YANLARINDAYDI

    Putin’e, Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #1

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #2

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #3

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #4

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #5

    Vladimir Putin, 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı #6

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