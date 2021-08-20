Vladimir Putin, Angela Merkel'e çiçek hediye etti

Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak son kez Rusya'yı ziyaret eden Merkel'i çiçek buketiyle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

PUTIN'DEN MERKEL'E ÇİÇEK

Putin, Rusya'ya son kez Şansölye olarak gelen Angela Merkel'e görüşme öncesinde çiçek hediye etti.

Putin, Angela Merkel'e çiçek hediye etti

"GÖRÜŞMEMİZİ GEREKTİREN BİRÇOK KONU VAR"

İki isim daha sonra ise görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı. Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.

"İLERİDE DE TEMASLARI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.