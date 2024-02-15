Vladimir Putin: Biden ile çalışmayı tercih ederim Rusya Devlet Başkanı Putin, Biden'ın daha öngörülebilir olduğunu söyledi. Putin, Trump'ın ise kendine has görüşleriyle hareket ettiğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Anketler, Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump'ın, Başkan Joe Biden'ı geride bıraktığını gösteriyor.

Rusya olarak Amerikan halkının seçtiği herhangi bir ABD başkanıyla çalışmaya hazır olduklarını belirten Putin, ancak tercihlerinin Biden olduğunu söyledi.

Putin'in tercihi Biden

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

(Joe) Biden. Daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O, eski usul bir politikacı. Ancak Amerikan halkı hangi lideri seçerse onunla çalışacağız.

"Trump'ın kendine has görüşleri var"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın, ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerinin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda kendine has görüşlere sahip olduğunu kaydetti.

"Tam bir aldatmaca"

Öte yandan, Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığından endişe duyduklarını belirten Putin, şöyle dedi:

Çünkü bu bizim güvenliğimizi tehdit eder. NATO'nun doğuya genişlememesi konusunda sürekli aldatılıyoruz. Beş genişleme yaptılar, tam bir aldatmaca.

Pişman olduğu konuyu açıkladı

Rusya'nın Ukrayna konusunda önce barışçıl girişimlerde bulunduğunu ancak Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda da kandırıldığını vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:

Pişman olduğumuz tek konu, muhatabımızın düzgün insanlar olduğunu düşünerek faal eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır.

"Fiilen tetikleyici bir unsurdu"

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyona Donbas'ta yaşanan gelişmeler nedeniyle başladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugünkü Ukraynalı yetkililerin Minsk anlaşmalarını uygulamayı tamamen reddetmesi fiilen tetikleyici bir unsurdu.

"Sert sorular soracağını düşündüm"

ABD'li gazeteci Carlson'ın geçen hafta yayınlanan röportajda fazla yumuşak davrandığı yönündeki değerlendirmelere değinen Putin, şöyle devam etti:

Carlson'ın tehlikeli birisi olduğunu düşünüyorum. Agresif davranacağını ve sert sorular soracağını düşündüm. Bunu istiyordum çünkü benim de böylelikle sert cevaplar verme imkanım olacaktı.

"Şaşırtıcı bir şekilde sabırlıydı"

Putin, Carlson'ın bunun yerine farklı bir taktik kullandığını belirterek şunları söyledi: