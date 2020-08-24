Vladimir Putin, Binyamin Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede BAE-İsrail anlaşması ele alındı.

Kremlin'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılırken telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması çerçevesinde Orta Doğu meselesini ele aldı.

"ANLAŞMA İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRECEK"

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" dile getirdi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, koronavirüs aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştü.