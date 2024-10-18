Vladimir Putin: BRICS'in kapısı yeni üyelere açık

REUTERS

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'e en son Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri katılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesi öncesinde grubun kapısının yeni üyelere açık olduğunu belirtti.

Putin, Rusya ve Çin arasındaki iş birliğinin küresel istikrarı sağlayan ana etkenlerden birisi olduğunu söylerken ABD'nin Çin'in gelişmesini engelleme çabalarının işe yaramadığını ve geri teptiğini, ABD ekonomisinin artık rekabetçi olmadığını belirtti.

Konuşmasında Çin'i Rusya'nın stratejik müttefiki olarak nitelendiren Putin, ABD'nin Rusya ve Çin'i tehdit ederek Asya'da gerilimi tırmandırdığını söyledi.

MAHMUD ABBAS, BRICS ZİRVESİNE DAVETLİ

Putin, gelecek hafta Kazan'da gerçekleşecek BRICS zirvesine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da davet ettiğini söyleyerek İsrail ve Filistin Yönetimi ile iletişim halinde olduğunu söyledi ve iki devletli çözümü desteklediklerini belirterek haftaya BRICS zirvesinde meselenin konuşulacağını ekledi.

TÜRKİYE'NİN KATILIMI İSTENİYOR

Öte yandan Kremlin, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesi çerçevesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştıklarını teyit ettiklerini açıklamıştı.

BRICS NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.