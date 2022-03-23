Petrol
119.35
3.35%
Euro
16.32
-0.22%
Dolar
14.85
0.17%
Altın
922.48
0.69%
Borsa
2181
-0.37%
Bitcoin
628.549
-0.93%
BTXN Coin
42.02
1.08%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Vladimir Putin: Doğalgaz satışı ödemelerinde rubleye geçmeyi planlıyoruz

    Vladimir Putin: Doğalgaz satışı ödemelerinde rubleye geçmeyi planlıyoruz

    Putin, dost olmayan ülkelere yönelik atacakları 'önleyici' adımı açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulayan ülkeleri hedefine aldı.

    Bu doğrultuda, Moskova yönetimi, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesi yayınladı.

    DOĞALGAZ ÖDEMELERİ İÇİN KARAR

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

    Putin, son açıklamasında, doğalgaz satışı ödemelerinde de rubleye geçeceklerinin mesajını vererek, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

    RUBLE OLARAK TRANSFER EDİLECEK

    Söz konusu ülkelere sağlanan gaz konusunda Putin, "Tedarik edilen doğalgazımızın ödemelerinin en kısa sürede Rus rublesi olarak transfer edilmesi için bir dizi önlem uygulamaya karar verdim." diye konuştu.

    Putin ayrıca, Rusya'nın daha önce imzalanan sözleşmelerde öngörülen hacim ve fiyatlara uygun olarak diğer ülkelere gaz tedarik etmeye devam edeceğini kaydetti.

    "DOLAR YA DA EURO KULLANMANIN ANLAMI YOK"

    ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkeler, Moskova yönetiminin "dost olmayan ülkeler" listesinde yer alıyor.

    Öte yandan Vladimir Putin, ABD'ye ve AB'ye ürünlerin ihracı sırasında dolar ve euro kullanmanın bir anlamının olmadığını dile getirdi.

    Vladimir Putin: Doğalgaz satışı ödemelerinde rubleye geçmeyi planlıyoruz #1

    HÜKÜMETE TALİMAT VERDİ

    Para birimi kararına ilişkin Putin, dost olmayan ülkelerle yaptıkları doğalgaz anlaşmalarının rubleye çevrilmesinin ardından yabancı tüketicilerin gerekli işlemleri yapabilmesi gerektiğini ve gelecekte yapılacak değişikliklerin yalnızca ödeme para birimini etkileyeceğini vurguladı.

    TASS'ın haberine göre, Putin, "Hükümetten Gazprom'a mevcut sözleşmelerin değiştirilmesi konusunda ilgili bir direktif vermesini istiyorum. Aynı zamanda tüm yabancı tüketicilere gerekli işlemleri yapma fırsatı da sağlanmalıdır." diye ekledi.


    İlginizi Çekebilir

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz
    Dünya

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Beyoğlu'nda Alman çiftin apartmanı sahte evraklarla satıldı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda Alman çiftin apartmanı sahte evraklarla satıldı

    Görüş Bildir