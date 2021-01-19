Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Epifani Bayramı’nı kutlamak için -20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rusya, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Epifani Bayramı olarak bilinen Ortodoks Noel'ini kutladı.

Kutlamalar için ülke genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açılırken, yüzlerce kişi soğuğa aldırış etmeyerek buzlu sulara daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

-20 DERECEDEKİ SUYA GİRDİ

Putin, mavi mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek Epifani'yi kutladı.

Geleneğe göre üç kez buzlu suya dalıp çıkan Putin'in görüntüleri ise kamuoyu ile paylaşıldı.

Vladimir Putin, donmuş suya girdi