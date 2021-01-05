Vladimir Putin ile Angela Merkel, ortak aşı üretimini görüştü

Telefonla görüşen iki lider, salgınla mücadeleyi değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin ve Angela Merkel, birbirlerinin yeni yılını kutladı." denildi.

GÜNDEM ORTAK AŞI ÜRETİMİ

Açıklamanın devamında, "Koronavirüs salgını ile mücadelede beraber atılabilecek adımlar ve ortak aşı üretimi görüşüldü. İki ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ve uzmanlarının konuya ele almaları kararlaştırıldı." bilgisi paylaşıldı.

NORMANDİYA ZİRVESİ

Ayrıca Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna'ya yönelik alınan kararlara da değinildiği bildirildi.

Aralık 2019'da Fransa’nın başkenti Paris’te; Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir zirve gerçekleşmişti.

KORONAVİRÜS ENGELİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, burada ilk kez yüz yüze görüşmüş ve Ukrayna’nın Donbass bölgesinde süren çatışmalarda ateşkes kararı alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katıldığı zirve, koronavirüs ve çeşitli diplomatik engellere takılarak gerçekleştirilemedi.

Normandiya Dörtlüsü’nün yakın zamanda tekrar bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.