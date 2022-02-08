Vladimir Putin ile Emmanuel Macron arasındaki mesafe gündem oldu

Vladimir Putin ile Emmanuel Macron arasındaki mesafe gündem oldu

Rus lider, Ukrayna ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, iki liderin birbirine uzak mesafede durması dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşme, dünya gündemine damga vurdu.

Ukrayna krizini görüşmek için Rusya'ya giden Macron, görüşme salonunda Putin tarafından "mesafeli" bir şekilde karşılandı.

'MESAFELİ' GÖRÜŞME

Putin'in Macron'u uzunca bir masanın öteki ucunda karşılaması, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

Aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak başkent Moskova'ya giden Macron, Putin ile Kremlin Sarayı'nda Ukrayna krizini baş başa ele aldı.

"İLİŞKİLERİN YANSIMASI"

Putin'in daha önceki görüşmelerin aksine Macron'u uzunca bir masanın diğer ucunda karşılaması ve yakınlaşmaması Fransız basınında ve sosyal medyada gündem olurken, iki liderin sosyal mesafesi "Koronavirüs protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

Putin ile Macron arasındaki görüşmede 'sosyal mesafe' gündem oldu ViDEO

"MASA DOLANMAYA DEĞER"

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi.

Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

"RUS USULÜ DİYALOG"

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.

Muhalifler Macron'un küçük düşürüldüğü yorumunu yaparken, hükümete yakın kaynaklar Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin de aynı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

MACRON'UN ARDINDAN BIRAKIP SALONU TERK ETTİ

Gündem olan bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin'in Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.