Vladimir Putin, kamyon sürdü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti.

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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni görüntüleri paylaşıldı.

Rus lider, bu defa kamyon koltuğuna geçti.

Kamyon kullanan Putin'in o anları sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde en fazla izlenenler arasına girdi.

Toplantı öncesi kamyon sürücülüğü

Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti.

Putin'e yolculuğu sırasında diğer kamyonlar eşlik etti. Rus liderin kendisine yine eşlik eden kişiyle yol boyu sohbet ettiği görüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)