Vladimir Putin: Koronavirüs aşılarımız, mutasyonlara karşı etkili

Rus lider, ürettikleri aşıların virüsün varyantlarına karşı etkinliğine değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde üretilen koronavirüs aşılarını değerlendirdi.

Moskova yönetimi, aşılama kampanyasında ağırlıklı olarak Sputnik V'yi kullanıyor.

Mart ayında kampanyaya Epivakkorona ve Kovivak isimli aşıların da ekleneceği belirtiliyor.

PUTİN'DEN AŞI AÇIKLAMASI

TASS haber ajansının aktardığına göre, Putin, Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı Başkanı Veronika Skvortsova ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Aldığım raporlara göre aşılarımız bu varyantlara karşı çalışıyor." dedi.

Rus aşılarıyla ilgili açıklamasını yineleyen Putin, "Testler, aşılarımızın bu türlere karşı etkili olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

"MUTASYONLARIN ÇOĞU NADİR GÖRÜLÜYOR"

Rusya'da görülen varyantları değerlendiren Skvortsova da pandemi döneminde ülkede koronavirüsün yaklaşık 3 bin 500 türünü tespit ettiklerini söyledi.

Rus yetkili, "Hepsi aslında tek nükleotid, nötr varyasyonlar ve enfeksiyon formu açısından önemsiz. Bu mutasyonların çoğu nadir görülüyor." diye konuştu.

RUSYA'DA SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesine göre, Rusya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4.2 milyonu aşkın vaka ve 86 binden fazla ölüm yaşandı.