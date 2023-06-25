Vladimir Putin'den kriz sonrası ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat Rusya'da yaşanan krizin ardından konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin, önceliklerinin Ukrayna'daki harekat olduğunun altını çizdi.

ensonhaber.com

Rusya Wagner’in darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

ABD ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülke olayları yakından takip etti.

Belarus’un devreye girmesiyle Moskova’ya saldırı için giden Wagner geri adım atarak Kremlin ile masaya oturdu.

Putin ve Wagner anlaştı

Rusya ile Wagner arasındaki kriz yapılan anlaşma sonrası son buldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Savunma Bakanlığı yetkilileriyle iletişim halindeyim"

Vladimir Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

"Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat"

Rus Lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı.

Dikkat çeken mesajlar verdi

Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir." dedi.