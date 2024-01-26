Vladimir Putin, Ruslardan en az 3 çocuk istedi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nüfusundaki azalmanın önüne geçilmesi için ailelere "En az üç çocuk" tavsiyesinde bulundu.

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Rusya'da geçen sene, doğum oranları 1999'dan sonraki en düşük düzeye gerilemişti.

Nüfus Dairesi de doğum oranlarındaki düşüşün 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Rus hükümeti, çocuk sahibi ailelere düşük faizli ev kredisi gibi bazı destekler getirmişti.

Putin, ailelerden en az 3 çocuk istedi

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Putin, ülke nüfusundaki düşüşün önüne geçilmesi için ailelerin "en az üç çocuk" sahibi olması gerektiğini söyledi.

Kaliningrad ziyaretinde üniversite öğrencileriyle buluşan Putin, "İki kişi, sadece bir çocuk üretirse nüfus düşer. İki çocukta bile yatay kalır. Nüfusun büyümesi için her ailede üç çocuğa ihtiyaç var." dedi.

"Genç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz"

Eğitim düzeyi arttıkça ve kadınlar kariyerlerine öncelik verdikçe doğum oranlarının azaldığına dikkat çeken Putin, "Elbette özellikle kadınlar için aileyi büyütmek çok zor, o nedenle genç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Rus lider, çiftlerin çocuk sahibi olmayı geç yaşlara ertelememesi gerektiğini, bunun devlet için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.