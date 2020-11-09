Vladimir Putin: Suriyeliler evlerine dönüp ülkelerinin inşasına başlayabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin Suriyeli milyonlarca mültecinin ülkelerine dönüş yaparak vatanlarının yeniden inşasına başlayabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriyeli milyonlarca mültecinin artık eve dönüş yaparak vatanlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğini çünkü artık ülkenin büyük kısmında huzur ve istikrar oluştuğunu söyledi.

PUTİN, SURİYELİLERİN VATANLARINA DÖNMELERİNİ İSTEDİ

Associated Press haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Putin bu ifadeleri Şam yönetiminin başındaki Beşar Esad ile yaptığı bir telekonferansta sarf etti.

Rusya'nın liderliğinde düzenlenen ve çarşamba günü Şam'da başlayıp iki gün sürecek olan uluslararası mülteci konferansı öncesi görüşen iki devlet başkanı, Suriye'den başka ülkelere gitmiş olan mültecilere ilişkin pozisyonlarını konusunda fikir alışverişi yaptı.

5,6 MİLYON SURİYELİ GÖÇ ETMİŞTİ

9 yıl süren savaş ve çatışmalarda yarım milyon Suriyeli hayatını kaybetmiş ve 5,6 milyon Suriyeli de göç etmek durumunda kalmıştı.

Bu süre boyunca Suriye içerisinde de 6 milyon kişinin yer değiştirdiği kaydediliyor.