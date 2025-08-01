Vladimir Putin: Ukrayna ile görüşmelere olumlu bakıyorum

Dünyanın gündemi bu savaş...

Rusya ve Ukrayna, 3 yılı aşkın savaşı bitirecek barış umudunu arıyor.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yürütülen müzakereler, cephedeki durum ve Rusya'nın askeri kabiliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul görüşmelerini genel olarak olumlu değerlendirdiğini belirten Putin, her iki tarafın da çalışma grupları oluşturulması fikrine olumlu baktığını ve bu görüşmelerin sakin bir ortamda devam etmesi konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"

Putin, müzakerelerden hayal kırıklığına uğrayanların aşırı beklentiye kapıldığını söyleyerek, görüşmelerin süreceğini varsaydıklarını belirtti.

Ancak Rusya'nın, müzakerelerdeki hedeflerinin değişmediğinin de altını çizdi.

"ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMALI"

Ayrıca, hem Rusya hem de Ukrayna'nın güvenliğinin Pan-Avrupa güvenliği bağlamında ele alınmasının mantıklı olduğunu ifade etti.

Putin, iki ülkenin mümkün olan tavizleri görüşebileceği çalışma grupları oluşturmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

CEPHEDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Cephedeki duruma da değinen Putin, Rus askerlerinin tüm cephe hattında ilerlediğini söyledi.

Özellikle Bahmut'un batısındaki Çasiv Yar kentini günler önce ele geçirdiklerini belirtti.

Askeri kabiliyetlerine ilişkin de bilgi veren Putin, Oreshnik füze sisteminin seri üretime geçtiğini ve ilk partinin orduya teslim edildiğini duyurdu.

Açıklamalarının sonunda, yüzlerce kişinin memleketine geri döndüğünü ve sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.