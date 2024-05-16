Vladimir Putin yeni döneminin ilk yurt dışı ziyareti için Çin’e gitti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni döneminin ilk yurt dışı ziyareti için Çin’e gitti. Putin'in ziyareti uluslararası ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni döneminin ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Rus lider Putin’in uçağı sabah erken saatlerde Pekinn Havalimanı'na indi.

Putin'in ziyareti, uluslararası ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

"Kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonu"

Çin liderin Şi Cinping ve Putin, "kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonu" olarak tanımlanan jeopolitik yakınlaşmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Vladimir Putin, Pekin’deki temaslarının ardından Çin’in Rusya sınırındaki kenti Harbin’de de temaslarda bulunacak.

7 ay önce ziyaret etmişti

Putin, en son 7 ay önce, Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Bu, Rus liderin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Çin'e yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Şi de ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi, Mart 2023'te düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi ile Rus mevkidaşı Putin'in Moskova'da yaptığı görüşmede, Çin ile Rusya arasında ilişkilerin yeni bir boyuta yükseltilmesi ve stratejik iş birliğinin küresel boyutta genişletilmesine dair anlayış birliğine varılmıştı.

Şi, ziyaretin ardından Putin'e veda ederken, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Çin-Rusya yakınlaşması

Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'te gerilim ile cepheleşmelerin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izliyor.

Pekin, Ukrayna'da savaş nedeniyle Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 240 milyar dolara ulaşarak 200 milyar dolar olarak belirlenen hedefi aşarken, Rusya'nın yıl içinde ihraç ettiği ham petrol ve doğalgazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)