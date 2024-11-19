Vladimir Putin'den balistik füze saldırısına nükleer silahla yanıt verilmesine onay

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Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü...

Bu kritik günde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle geldi.

NÜKLEER DOKTRİNİ ONAYLADI

Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı.

BIDEN'IN KARARI ÜZERİNE GELDİ

Kasım ayının başındaki ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce Rus lider, nükleer doktrinde değişiklik yapılmasını emretmişti.

Putin, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının başka bir nükleer güç tarafından desteklenmesinin Rusya'ya yönelik "ortak bir saldırı" olarak değerlendirileceği konusunda uyarmıştı.

BIÇAK SIRTI DOKTRİN

Yeni doktrin; balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırıları kapsamakta.

Bu saldırıların "ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi halinde Putin", nükleer silahları ateşleyebilir.

Yeni Nükleer Doktrinde, bir koalisyona üye ülke tarafından Rusya'ya yapılan herhangi bir saldırının, tüm koalisyonun düzenlediği bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi.

KREMLİN'DEN NÜKLEER DOKTRİN AÇIKLAMASI

Kararın ardından Kremlin açıklaması da gecikmedi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in imzaladığı güncellenmiş nükleer doktrinin "çok önemli bir metin" olduğu belirtildi.

Rusya'nın nükleer doktrinini mevcut duruma uygun hale getirmesi gerektiğini vurgulayan açıklamada, "Rusya nükleer silahları her zaman bir caydırma aracı ve aşırı bir önlem olarak görmüştür. Nükleer tehdidi en aza indirmek için her zaman tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

"ORDUMUZ DURUMU YAKINDAN İZLİYOR"

Ukrayna'nın Kursk bölgesinde ABD yapımı uzun menzilli saldırı füzelerini kullanabileceği konusunda ise Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Ordumuz durumu çok yakından izliyor." dedi.

Kremlin açıklamasında nükleer silah kullanma seçeneğinin her zaman masada olduğu vurgulanırken, "Rusya, kendisine veya Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırılması durumunda, egemenliğinde ciddi tehdit oluşması halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar." ifadelerine yer verildi.

EKONOMİYİ ANINDA ETKİLEDİ

Putin'in doktrini imzalamasının ardından çatışma riskinin artacağına yönelik endişelerle güvenli liman altında yükseliş görüldü.

Yatırımcılar; devlet tahvillerine, Japon yenine ve altına yöneldi.