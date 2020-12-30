Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı tebriği

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2021'e dair mesajında Moskova ile Ankara arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Putin, gelecek yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

"İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade etti.

"İŞ BİRLİĞİNİN DEVAM EDECEĞİNDEN EMİNİM"

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim.” ifadelerini kullandı.