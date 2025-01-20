Vladimir Putin'den Donald Trump'a tebrik telefonu

Haber Merkezi

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, bugün düzenlenecek törenle görevine resmen başlıyor.

Trump’ın seçim süreci boyunca iddialı vaatleri ve tartışmalı çıkışları dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

Göreve başlamasına saatler kala, dünya liderlerinden Trump’a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

PUTİN'DEN TEBRİK TELEFONU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump’ı arayarak yeni görevinden dolayı tebriklerini iletti.

Putin, mesajında, ABD'li mevkidaşı ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede Ukrayna ile süregelen savaşa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin'in, "Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz. Rusya'nın çıkarları için savaşacağız." ifadelerini kullandığı bildirildi.

GÖRÜŞME AYARLANIYOR

CNN International’a konuşan kaynaklar hükümete yakın kaynaklar, Trump’ın ekibine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirme talimatı verdiğini belirtti.

Bu görüşmenin, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması çabaları kapsamında yapılması planlanıyor.

Kaynaklar, Trump ve ekibinin başkanlığının ilk ayları içinde bir çözüm planı üzerinde çalışmayı umduğunu ifade etti. Planın, Putin ile doğrudan görüşmeyi de içereceği dile getirildi.

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temasın henüz olmadığını ancak Rusya'nın görüşmeye sıcak baktığını söyledi.

"PUTİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtmişti.

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." demişti.

ABD'DE İKİNCİ TRUMP DÖNEMİ

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, bugün düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlıyor. Washington’daki tören, başkentteki düşük sıcaklıklar nedeniyle 1985’ten sonra ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilecek. Sıcaklıkların eksi 11 dereceye kadar düşmesi, bu kararı zorunlu kıldı.

Tören, yerel saatle 17.30’da başlayacak ve Trump'ın yemin etmesi beklenen saat ise 20.00 civarında.

HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Trump, görevi devraldığı ilk günde imzalayacağı başkanlık kararnameleri ile hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. Yasa dışı göçle mücadele, Trump’ın kampanya süresince seçmenlerine verdiği en büyük vaatlerinden biri oldu. Yemin töreninin ardından Beyaz Saray’da imzalayacağı ilk kararname, Meksika sınırında acil durum ilanını kapsayacak. Bu adımla birlikte, Trump kaçak geçişleri engellemeyi ve iltica hakkı olmayan göçmenleri geri göndermeyi hedefliyor. Ayrıca bu kararname, Trump’ın seçim vaatlerini yerine getirme noktasında sembolik bir adım olarak da önem taşıyor.

Acil durum ilanı, Trump’a Savunma Bakanlığı’na ait güçleri sınır kontrolü için kullanma yetkisi de verecek. Trump, sınır dışı edilecek yasa dışı göçmenlerle ilgili politikalarını, ikinci döneminde daha da güçlendirmeyi planlıyor.

UKRAYNA VE GAZZE’DE HIZLI ADIMLAR ATACAK

Trump, başkanlık kampanyası sırasında Ukrayna’daki savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulamış ve bunun için Joe Biden yönetiminin politikalarını suçlamıştı. Yönetime gelir gelmez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir ateşkese varmayı amaçladığını belirten Trump, bu konuda hızlı adımlar atmayı planlıyor. Ukrayna’daki ateşkesin sağlanması, ABD bütçesi üzerinde ciddi tasarruf sağlayacağına inandığı bir adım olacak.

Gazze’deki ateşkes, Biden yönetimi döneminde sağlanmış olsa da Trump, bunu kendi başarısı olarak nitelendiriyor. Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağı Steve Witkoff’un, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki diyaloğu güçlendirerek bu sürecin gerçekleşmesine katkı sağladığını belirtiyor. Trump’ın, birinci başkanlık döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında başlattığı normalleşme süreci, ikinci dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Gazze’deki ateşkes de Trump için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

"UKRAYNA RUSYA SAVAŞI 24 SAAT İÇİNDE BİTECEK"

Donald Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyasında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda iddialı vaatlerde bulunmuştu.

Seçim zaferinin ardından, göreve başlamadan önce bu savaşı 24 saat içinde bitireceğini belirtmişti.

Trump'ın bu hedefe ulaşmak için önerdiği stratejiler arasında, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları kesmek ve Rusya ile doğrudan müzakerelere başlamak yer alıyordu.

Ayrıca, Ukrayna'nın bazı toprak tavizleri vermesi gerektiğini ve bu adımların savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını ifade etmişti.